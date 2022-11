കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിന് താൽക്കാലിക വിലക്ക്

ബെംഗളൂരു ∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വിഡിയോയിൽ കെജിഎഫ്–2 സിനിമയിലെ ഗാനം അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന കേസിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ബെംഗളൂരു അഡീഷനൽ സിറ്റി സിവിൽ കോടതി താൽക്കാലികമായി വിലക്കി.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്റാം രമേഷ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത 2 വിഡിയോകളിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഗാനം ഉപയോഗിച്ചെന്നാണു പരാതി. പകർപ്പവകാശ ലംഘനം നടന്നതായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ ചുമതലയുള്ള സുപ്രിയ ശ്രീനാട്ടെ എന്നിവരെയും പ്രതിചേർത്താണ് എംആർടി മ്യൂസിക് കമ്പനി പരാതി നൽകിയത്.

ഇതിനിടെ, ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി 9ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡ് ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകൻ ആദിത്യ താക്കറെ രാഹുലിനൊപ്പം ചേരും. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 14 ദിവസമാണ് പര്യടനം.

English Summary: A Bengaluru court directs Twitter to temporarily block the accounts of Congress party and Bharat Jodo Yatra