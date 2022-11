മുൻ ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൊലപാതകം അയൽവാസിയുമായുള്ള തർക്കം കാരണമാകാമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

ബെംഗളൂരു ∙ ഐബി മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ആർ.എൻ. കുൽക്കർണി (82) കൊലപാതകത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. അയൽവാസിയുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. യഥാർഥ കാരണം ഇതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് മൈസൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു.

മൈസൂരു ശാരദാ നഗറിൽ അയൽവാസിയായ മാദപ്പയുടെ വീട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭയിലും കോടതിയിലും കുൽക്കർണി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാകാം കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ സംശയം.

പരാതിയിൽ പേരു പറയുന്നവരിൽ ചിലർ ഒളിവിലാണെന്നതും സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു. കുൽക്കർണി കൊല്ലപ്പെട്ട കാറപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത കാർ മനപ്പൂർവം ഇടിപ്പിച്ചതാണെന്നും സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്നും പൊലീസിന് ഉറപ്പിച്ചത്.

