ചാൻസലർ: ഗവർണറെ പുറത്താക്കാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗവർണറെ ചാൻസലർ പദവിയിൽനിന്നു നീക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം. ബംഗാളിൽ ഗവർണറെ മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചാൻസലറായി നിയമിക്കാനുള്ള ബിൽ അംഗീകാരത്തിന് അയച്ചുവെങ്കിലും അന്നത്തെ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ അതു മടക്കി. തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുകളും ഗവർണറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ബിൽ സഭയിൽ പാസാക്കി.

ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗവർണർ തന്നെയാണു ചാൻസലർ പദവി വഹിക്കുന്നത്. അതേസമയം, തെലങ്കാന, ഗുജറാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചാൻസലറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന പേരിന് അംഗീകാരം നൽകുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചാൻസലറുടെ ചുമതല.

ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ചു സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന 3 പേരുകളിൽനിന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുക. ഗുജറാത്തിൽ 2013 ൽ നരേന്ദ്ര മോദി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തു ചാൻസലറുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നീക്കംചെയ്യാൻ ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. അന്നത്തെ ഗവർണർ കമല ബെനിവാലുമായുള്ള പോരിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഗവർണർ ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകിയില്ല. 10 മാസത്തിനു ശേഷം ഒ.പി.കോലി ഗവർണറായതിനു ശേഷമാണു അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.

തെലങ്കാനയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണു ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ പാസാക്കിയ ഫോറസ്ട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിൽ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണു ചാൻസലർ.

