ദാവൂദ് സംഘം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പണം എത്തിച്ചെന്ന് എൻഐഎ

മുംബൈ ∙ മുംബൈയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം സംഘം ഹവാല ചാനൽ വഴി ഏപ്രിലിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ എത്തിച്ചതായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ആരോപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും വ്യവസായികളടക്കം പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും ആക്രമിക്കാൻ പ്രത്യേകസംഘം രൂപീകരിച്ചതായും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലാണ് ആരോപണങ്ങളുള്ളത്.

English Summary: Terror funding: Davood' D Company again active sent crores rupees through hawala spread terror