അപ്പീൽ തള്ളി; നീരവ് മോദിയെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വഴി തെളിഞ്ഞു

ലണ്ടൻ ∙ വായ്പത്തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ട വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയെ വിചാരണയ്ക്കായി വിട്ടുകിട്ടാൻ വഴിതെളിഞ്ഞു. കൈമാറ്റത്തിനെതിരെ മാനസികാരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നീരവ് മോദി സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ യുകെ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. പ്രതിയെ കൈമാറുന്നത് അന്യായമോ അടിച്ചമർത്തലോ ആകില്ലെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തി.

നീരവിനെ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറാൻ നേരത്തേ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. 11,000 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതിയായ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും പൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള നിയമവിഷയമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാലേ അതിനു കഴിയൂ.

