വിധിക്കെതിരെ നിയമവഴി തേടും: കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസ് പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധി തിരുത്താൻ നിയമത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുമെന്നു കോൺഗ്രസ്. വിധിയിൽ ഒട്ടേറെ പിഴവുകളുണ്ടെന്നും ഒരുകാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വധം രാജ്യത്തിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും സാധാരണ കേസുകൾ പോലെ അതു കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും പാർട്ടി വക്താവും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ അഭിഷേക് സിങ്‍വി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ സോണിയയുടെ നിലപാടിനോടു വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നും സിങ്‍വി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Congress says will move legally against verdict to set free nalini and others