മകൾ രോഹിണി വൃക്ക നൽകും; ലാലുവിന് സിംഗപ്പൂരിൽ ശസ്ത്രക്രിയ

പട്ന ∙ ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനു മകൾ രോഹിണി ആചാര്യ വൃക്ക നൽകും. വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ഈ മാസം അവസാനം ലാലു സിംഗപ്പൂരിലേക്കു പോകും. രോഹിണി കുടുംബസമേതം അവിടെയാണു താമസം.



കഴിഞ്ഞ മാസം വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി ലാലു സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹി എയിംസിൽ ഏറെക്കാലമായി വൃക്കരോഗ ചികിൽസയിലായിരുന്നു. വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തീരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനാലാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചത്.

മകളുടെ നിർബന്ധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം സിംഗപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കു പോയത്. എന്നാൽ, മകളുടെ വൃക്ക സ്വീകരിക്കാൻ ലാലു ആദ്യം തയാറായിരുന്നില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽനിന്നു വൃക്ക സ്വീകരിക്കുന്നതു കൂടുതൽ ഫലപ്രഥമാണെന്ന വിദഗ്ധോപദേശത്തിന് അവസാനം അദ്ദേഹം വഴങ്ങി.

പിതാവിനു വൃക്ക നൽകുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നു രോഹിണി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Lalu Prasad Yadav's daughter to donate her kidney to him