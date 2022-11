രാജീവ് വധക്കേസ് പ്രതികൾ: ശ്രീലങ്കൻ പൗരൻമാരെ നാടുകടത്തും

ചെന്നൈ ∙ രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ജയിൽമോചിതരായ ശ്രീലങ്കൻ പൗരൻമാരെ നാടുകടത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് പ്രത്യേക ക്യാംപിൽ കഴിയുന്ന മുരുകൻ എന്ന ശ്രീഹരൻ ,ശാന്തൻ, റോബർട്ട് പയസ്, ജയകുമാർ എന്നിവരെയാണു നാടുകടത്തുക. ഇവരുടെ പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച് ശ്രീലങ്ക നൽകുന്ന മറുപടിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാകും തുടർനടപടി.

എന്നാൽ, ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനോ ശ്രീലങ്കക്കാരായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ താമസിക്കാനോ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രതികളുടെ നിലപാട്. ഇതിനിടെ നളിനി ക്യാംപിലെത്തി ഭർത്താവ് മുരുകനെ കണ്ടു. വെല്ലൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ മുരുകന് എതിരെയുള്ള വിചാരണ വെല്ലൂർ കോടതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയുമാണ്.

അതിനിടെ, പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം വിമർശനവുമായി തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ഏറെക്കാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന പേരിൽ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചതു ശരിയല്ലെന്നും 25 വർഷത്തിലേറെയായി ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന മറ്റനേകം പേരെ മോചിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സംസ്ഥാന പിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.എസ്.അഴഗിരി ചോദിച്ചു.

English Summary: Rajiv Gandhi assassination case: Deportation order for the four Sri Lankan national convicts