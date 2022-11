യുഎസ്ബി ടൈപ്-സി ചാർജറിന് ധാരണ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്മാർട് ഫോൺ, ടാബ്‍ലെറ്റ്, ലാപ്ടോപ് തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൊതു ചാർജിങ് പോർട്ട് ആയി ‘യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്–സി’ ഉപയോഗിക്കാൻ കേന്ദ്രം വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. വ്യവസായ പ്രതിനിധികൾ അടക്കം പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇത് നടപ്പാക്കും. നിലവിൽ പുതിയ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണുകൾ മിക്കതും ടൈപ്പ്–സി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഫീച്ചർ ഫോണുകൾക്ക് മറ്റൊരു പൊതു ചാർജറും നിശ്ചയിച്ചേക്കും.



ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ ചാർജർ എന്ന സ്ഥിതി ഇ–മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. പുതിയ ഫോണുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ചാർജിങ് പോർട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മൂലം പുതിയ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കാതെ മാർഗമില്ല. പല ബ്രാൻഡുകളെ ചാർജറുകൾ പല തരത്തിലാണ്. ഈ പ്രശ്നം നേരിടാനാണ് ഏകീകൃത ചാർജർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയും നീങ്ങുന്നത്. വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ്, സ്മാർട്‍വാച്ച് അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ പൊതു ചാർജിങ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചു.

യൂറോപ്പിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയും

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പൊതു ചാർജറായി യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്–സി ഉപയോഗിക്കാൻ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത് 3 ആഴ്ച മുൻപാണ്. ഇതേ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യയും പിൻപറ്റുന്നത്. തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയാൽ ആപ്പിളും തനതു ചാർജർ ഉപേക്ഷിച്ച് യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്–സിയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും. യൂറോപ്പിൽ വിൽക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ ഇത്തരം ചാർജർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

