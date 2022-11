വിജയാകാശത്ത് സ്വകാര്യ റോക്കറ്റും; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് ‘വിക്രം-എസ്’ വിക്ഷേപണം വിജയം

ഐഎസ്ആർഒ മാത്രം രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ മേഖലയിലേക്ക് തെലങ്കാന ആസ്ഥാനമായ സ്‌കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസ് രൂപകൽപന ചെയ്‌ത ‘വിക്രം–എസ്’ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നു. ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ സ്‌പേസ് സെന്ററിലെ (എസ്‌ഡിഎസ്‌സി) സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് കോംപ്ലക്‌സിൽ നിന്ന് രാവിലെ 11.30ന് ആയിരുന്നു പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം.

6 മീറ്റ‌‌ർ ഉയരവും 545 കിലോ ഭാരവുമുള്ള കുഞ്ഞൻ റോക്കറ്റായ വിക്രം എസ് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 89.5 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്തു നിന്ന് 131 കിലോമീറ്റർ മാറി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിച്ചു. 80 കിലോമീറ്റർ താണ്ടാനാണു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. 3 ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങളും റോക്കറ്റ് വഹിച്ചിരുന്നു.

പ്രാരംഭ് എന്ന പേരിലുള്ള ദൗത്യം പൂർണവിജയമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ പുതിയ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണിതെന്നും സ്കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസ് സ്ഥാപകരായ പവൻ കുമാർ ചന്ദനയും നാഗാ ഭാരത് ദാക്കയും പറഞ്ഞു. വിക്രം ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത റോക്കറ്റിന്റെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണം 2023ൽ നടക്കും. 5 വർഷത്തോളം തിരുവനന്തപുരം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് റിസർച് സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്ത ശേഷമാണു പവൻ സ്റ്റാർട്ടപ് ആരംഭിച്ചത്.

ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്.സോമനാഥ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർ വിക്ഷേപണം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. ദൗത്യവിജയത്തിൽ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസിനെയും ഐഎസ്ആർഒയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിനന്ദിച്ചു.

English Summary: "New Dawn": Launch Of India's First Private Rocket, Vikram-S, Successful