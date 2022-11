പശുവിനെ ദത്തെടുക്കാൻ ഒരുദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കുമെന്ന് കർണാടക

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ ഗോശാലകളിലുള്ള കന്നുകാലികളെ ദത്തെടുക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ന പുണ്യകോടി ദത്ത് പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് ധനവകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കി. താൽപര്യമില്ലാത്തവർ 25നു മുൻപ് വകുപ്പു മേധാവികളെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

നവംബറിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതു വഴി, പദ്ധതിക്കായി 100 കോടി രൂപ സ്വരൂപിക്കാനാണ് നീക്കം. പൊതുജനങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വർഷം 11000 രൂപ മുടക്കി ഗോശാലകളിലെ കന്നുകാലികളെ ദത്തെടുക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കർഷകർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെത്തുടർന്ന് അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതും കശാപ്പുശാലകളിൽ നിന്നും മറ്റും രക്ഷിക്കുന്നതുമായ കന്നുകാലികളെയാണ് ഗോശാലകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത്.

2021ൽ പാസാക്കിയ ഗോവധ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 13 വർഷത്തിലധികം വളർച്ചയുള്ള പോത്തിനെയും എരുമയെയും മാത്രമേ കശാപ്പു ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. പശു, പശുക്കിടാവ്, കാള, 13 വർഷം വളർച്ചയെത്താത്ത പോത്ത്, എരുമ എന്നിവയെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 7 വർഷം വരെ തടവും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

English Summary: Karnataka to collect one day salary for adopting cow