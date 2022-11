വ്യക്തിവിവര ശേഖരണത്തിനു നിയന്ത്രണം; ആവശ്യം വ്യക്തമാക്കണം

ന്യൂഡൽഹി∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ മുതൽ ബാങ്കുകൾ വരെ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഇനി ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കേണ്ടി വരും. ഇതടക്കമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത വിവര സുരക്ഷാ ബില്ലിന്റെ കരടുരൂപം കേന്ദ്രം പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏറെ ചർച്ചകൾക്കു വഴിവച്ച ബില്ലിന്റെ ആദ്യ രൂപം ഓഗസ്റ്റിൽ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. പകരമാണ് പുതിയ ബിൽ.

ബില്ലിലെ മിക്ക വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇളവു നൽകാമെന്നുള്ളതിനാൽ ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും മാത്രമേ ഫലത്തിൽ ബാധകമാവൂ. ഓൺലൈനായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും, ഓഫ്‍ലൈനായി സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് ‍ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളും ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ വിവരം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടാലും ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥാപനം എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് അവകാശം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്. ബില്ലിന്മേൽ ഡിസംബർ 17 വരെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം. ലിങ്ക്: bit.ly/dpdpbill

പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ

∙ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുമതി നിർബന്ധം. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയോ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ (ടാർഗറ്റഡ് ആഡ്) പാടില്ല.

∙ വ്യക്തികളിൽനിന്നു വിവരം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഇനം തിരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം ലളിതവും കൃത്യവുമായി ഉപയോക്താവിനെ അറിയിച്ച് അനുമതി വാങ്ങണം. വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ അനുമതി റദ്ദാക്കാൻ അവകാശമുണ്ടാകും.

∙ ബിൽ നിയമമാകുന്നതിനു മുൻപ്, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സൈറ്റുകൾക്കും നൽകിയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും, അവയെന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ഉപയോക്താവിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം.

∙ വിവരസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി സിവിൽ കോടതിക്ക് തുല്യമായ അധികാരമുള്ള ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക‍്ഷൻ ബോർഡ് വരും. വ്യക്തികളെ വിളിച്ചുവരുത്താനും രേഖകളും കംപ്യൂട്ടറുകളും പരിശോധിക്കാനും അവകാശം. ബോർഡിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മാത്രം.

∙ സ്വമേധയാ വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അത് നിശ്ചിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകും. (ഉദാ: തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഡേറ്റ)

∙ മുൻപ് നൽകിയ ഒരു വിവരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം.

∙ വിവരം പങ്കിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കണം. പരാതി നൽകി 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടിയില്ലെങ്കിൽ ബോർഡിനെ സമീപിക്കാം.

∙ മരണത്തിനു ശേഷം ഡേറ്റയുടെ അവകാശം ആർക്കെന്ന് (നോമിനി) നിശ്ചയിക്കാൻ അവകാശം.

∙ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്കു മാത്രമേ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനാവൂ.

അക്കൗണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വ്യക്തിവിവരം സൂക്ഷിക്കരുത്

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവരസുരക്ഷാ ബിൽ നിയമമായാൽ ഫെയ്സ്ബുക് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ് രീതി അടക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കി പരസ്യങ്ങൾ (ടാർഗറ്റഡ് ആഡ്) നൽകാനാവില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ, ഒരുതരത്തിലുള്ള വ്യക്തിവിവരവും ആ കമ്പനി പിന്നീട് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾ വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തി വിവരസുരക്ഷാ ബിൽ അതേ രൂപത്തിൽ നിയമമായാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെ:

∙ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് സ്വീകരിക്കും മു‍ൻപ് അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയിക്കണം.

∙ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ജനനത്തീയതി അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.

∙ ഓഫിസിൽ നൽകിയ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പിൻവലിച്ചാൽ, ആ ഓഫിസിന് നമുക്ക് സേവനം നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാം.

∙ ഹോട്ടലിൽ ടേബിൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനായി പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും സ്വമേധയാ നൽകുന്നത്, ആ വിവരം ശേഖരിക്കാൻ നൽകിയ അനുമതിയായി കണക്കാക്കും. ഈ അനുമതി ബുക്കിങ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും.

∙ ജോലി സ്ഥലത്തെ പഞ്ചിങ് മെഷീനിൽ സ്വമേധയാ ബയോമെട്രിക് വിവരം നൽകുന്നത്, വിവരം പങ്കിടുന്നതിനുള്ള അനുമതിയായി കണക്കാക്കും.

∙ ആദ്യം നൽകിയ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ അനാവശ്യ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നൽകാതിരിക്കാം. ഇതിന്റെ പേരിൽ സേവനം നിഷേധിക്കാനാവില്ല.

നിയമലംഘനത്തിന് 500 കോടി രൂപ വരെ പിഴ

വിവരച്ചോർച്ച അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ 500 കോടി രൂപ വരെ പിഴയീടാക്കാൻ കരട് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മുൻപ് ഇത് കമ്പനിയുടെ ആഗോള വാർഷിക വിറ്റുവരവിന്റെ 4 ശതമാനം വരെയായിരുന്നു.

പിഴയീടാക്കാനുള്ള കരട് വ്യവസ്ഥകൾ:

∙ വിവരസുരക്ഷാ ബോർഡിന് വ്യാജ പരാതി നൽകിയാൽ: 10,000 രൂപ വരെ

∙ കുട്ടികളുടെ വിവരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ വീഴ്ച: 200 കോടി രൂപ വരെ

∙ വിവരച്ചോർച്ച തടയാൻ നടപടിയില്ലാത്തത്: 250 കോടി രൂപ വരെ

∙ വിവരച്ചോർച്ചയുണ്ടായിട്ടും അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത്: 200 കോടി രൂപ വരെ

∙ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ബാധകമായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നാൽ: 150 കോടി രൂപ വരെ

മാറ്റം കുറിച്ച് ‘അവൾ’

കരട് വിവരസുരക്ഷാ ബില്ലിൽ വ്യക്തികളെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ആദ്യമായി 'അവൾ' (she), 'അവളുടെ' (her) എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ അയാൾ (he), അയാളുടെ (his) എന്നീ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമാണ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആദ്യമാണെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം കരട് ബില്ലിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീശാക്തീകരണ ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

