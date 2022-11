മെയിൻപുരി: ഡിംപിളിന് സിംപിളാകുമോ പോരാട്ടം

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മുലായംസിങ് യാദവിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന മെയിൻപുരി ലോക്സഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള മത്സരം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ഭാര്യ ഡിംപിൾ യാദവാണ് എസ്പി സ്ഥാനാർഥി. രഘുരാജ് സിങ് ശാക്യയാണ് ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ. 7 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പത്രികകൾ സൂഷ്മപരിശോധനയിൽ തള്ളിപ്പോയതോടെയാണ് നേരിട്ടുള്ള മത്സരം. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയിൽ മുലായത്തിന്റെ പൈതൃക പിന്തുടർച്ചയുമായി ഡിംപിൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ് പാർട്ടി.

English Summary: Dimple Yadav to contest as Samajwadi Party candidate in Mainpuri Bypoll