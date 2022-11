ജയിലിൽ ആംആദ്മി മന്ത്രിക്ക് മസാജ്; വിഡിയോ പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കള്ളപ്പണക്കേസിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എഎപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായ സത്യേന്ദർ ജെയിനിനെ മസാജ് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കിടക്കയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സത്യേന്ദറിന്റെ കാൽ മുട്ടും പാദവും മസാജ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യമാണ് പ്രചരിച്ചത്. കള്ളപ്പണക്കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മേയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സത്യേന്ദർ ജെയിൻ (58) ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

ഡൽഹി ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ കൂടി ചുമതലയുള്ള സത്യേന്ദർ ജെയിനിനു തിഹാർ ജയിലിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതായി ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെ‍ൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ എഎപിക്കെതിരെ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. എഎപി ‘സ്പാ മസാജ്’ പാർട്ടിയായി മാറിയെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാത്തതിന്റെ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് അൽക ലാംബ, സത്യേന്ദർ ജെയിനിന് ഹോട്ടലിലെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ, ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമുള്ള ഫിസിയോതെറപ്പി നൽകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് എഎപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു ചോർത്തികൊടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് മന്ത്രി ജെയിൻ ഇ‍ഡിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകി.

English Summary: With Video, BJP Claims AAP Minister Satyendar Jain Gets Massages In Jail