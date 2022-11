വിവരാവകാശം: ഇനി വ്യക്തിവിവരം കിട്ടില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് പൊതുതാൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽപോലും ഇനി ആരുടെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ മറുപടിയായി ലഭിച്ചേക്കില്ല. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിവിവര സുരക്ഷാ ബില്ലിന്റെ കരടിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ മറുപടി നിഷേധിക്കാൻ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർമാർക്ക് വിശാലമായ അധികാരം നൽകുന്നതാണു വ്യവസ്ഥ. ഇതിനായി 2005ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ എട്ടാം വകുപ്പിൽ ഭേദഗതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

