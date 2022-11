ട്രക്ക് ഇടിച്ചുതകർത്തത് 48 വാഹനങ്ങൾ; അന്വേഷണം

പുണെ ∙ പുണെ–ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രക്ക് 48 വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഉത്തരവിട്ടു. ട്രക്കിടിച്ചു പരുക്കേറ്റ 20 പേരിൽ എട്ടു പേർ ചികിത്സയിലാണ്. സത്താറയിൽ നിന്നു മുംബൈയിലേക്കു വരികയായിരുന്ന തമിഴ്നാട് റജിസ്ട്രേഷൻ ട്രക്കാണ് പുണെയ്ക്കടുത്ത് നവാലെ പാലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

ട്രക്കിന്റെ ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നതാണ് ഇത്രയേറെ വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇറക്കമായതിനാൽ ഡ്രൈവർ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നതായും സംശയമുണ്ട്. തകർന്നതിൽ ഏറെയും കാറുകളാണ്.

