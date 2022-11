രാജീവ് ഗാന്ധി വധം: വിധിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസും കോടതിയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശേഷിച്ച 6 കുറ്റവാളികളെയും വിട്ടയച്ചതിനെതിരെ കോൺഗ്രസും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും. നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഇടപെടൽ ഹർജി നൽകുന്ന കാര്യം നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് ഈയാഴ്ച തന്നെ ഹർജി നൽകുമെന്നു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതികളെ മോചിപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവിനു വേണ്ടി മുൻപു സോണിയ ഗാന്ധി വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും കുറ്റവാളികളെ വിട്ടയച്ചതു ശരിയല്ലെന്നാണു പാർട്ടി നിലപാടെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ 11നായിരുന്നു നളിനി ഉൾപ്പെടെ കുറ്റവാളികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

English Summary: Congress to approach court against freeing culprits in Rajiv Gandhi Assassination case