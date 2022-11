എംബിബിഎസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് അവസരം മാത്രം: കോടതിമാറ്റ ഹർജി തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ എംബിബിഎസ് ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷ പാസാകാൻ പരമാവധി 4 അവസരം മാത്രമേ നൽകൂവെന്ന നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ (എൻഎംസി) ചട്ടഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരളം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിലുളള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം‌‌‌ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരാകരിച്ചു. എൻഎംസി ഭേദഗതി ശരിവച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ വിധിക്കെതിരെ വേണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകാനുമതി ഹർജി നൽകാവുന്നതാണെന്നും കോടതിമാറ്റ ഹർജി പറ്റില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ചട്ടഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ പല ഹൈക്കോടതികളും പല രീതിയിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചട്ടം ശരിവച്ചപ്പോൾ നാലിൽ കൂടുതൽ അവസരം നൽകാമെന്ന നിലപാടാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. ഇടക്കാല ഉത്തരവു പോലും നൽകാതെ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ഹർജി മാറ്റിവച്ചതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

നേരത്തേ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും ശരിവച്ചു. മുൻഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് എൻഎംസി നിലപാട് ശരിയാണെന്നു ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിച്ചത്.

എംബിബിഎസ് പാസാകാൻ അനന്തമായി അവസരങ്ങൾ നൽകാനാകില്ല. പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതിനാൽ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

