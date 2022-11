അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പേര്, ശബ്ദം ചിത്രം: അനധികൃത ഉപയോഗം വിലക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ശബ്ദം, പേര്, ചിത്രം തുടങ്ങിയവ അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിലക്കി. നടൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഇടക്കാല വിധി.

‘കോൻ ബനേഗാ ക്രോർപതി (കെബിസി)’ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ നൂറിലേറെപ്പേരെ പറ്റിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയ ആൾ ഉൾപ്പെടെ തന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നു ബച്ചൻ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബച്ചന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ടെലികോം കമ്പനികളോടും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്തവർഷത്തേക്കു മാറ്റി.

രാമജന്മഭൂമി: സിനിമയിൽ ശബ്ദം നൽകാൻ ആവശ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാമജന്മഭൂമിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ശബ്ദം നൽകാൻ അമിതാഭ് ബച്ചനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്രനിർമാണ സമിതി പറഞ്ഞു. എഴുത്തുകാരായ പ്രസൂൺ ജോഷി, യതീന്ദ്ര മിശ്ര, സംവിധായകൻ ഡോ. ചന്ദ്രപ്രകാശ് ദ്വിവേദി, സച്ചിദാനന്ദ് ജോഷി എന്നിവരടങ്ങിയ പാനലാണ് ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിനു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

