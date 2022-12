ഗർഭഛിദ്രം 33 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം; അനുമതി നൽകി കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് മസ്തിഷ്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ഗർഭഛിദ്രം അനുവദിക്കണമെന്നുമുള്ള അമ്മയുടെ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുകൂലവിധി. ഗർഭം 33 ആഴ്ച പിന്നിട്ട ശേഷമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറുകാരിയായ അമ്മ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അസ്വാഭാവികതകളുണ്ടെങ്കിൽ, അന്തിമ തീരുമാനം അമ്മയുടേതാണെന്ന വിലയിരുത്തലോടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതിഭ എം.സിങ് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. രാജ്യത്ത് 24 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഗർഭഛിദ്രം നടത്തണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ്.



ഹർജിക്കാരിക്കു ഗർഭഛിദ്രത്തിന്റെ അപകടസാധ്യകളെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായി അറിയാമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതാവിന്റെ തീരുമാനം നിർണായകമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മസ്തിഷ്ക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞു ജീവിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടാണു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നൽകിയത്. എന്നാൽ, എത്രത്തോളം കുഴപ്പമുണ്ടെന്നോ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകുമെന്നോ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Delhi High Court allows woman to terminate her 33-week pregnancy