പിറന്നാൾ ദിനം മക്കൾക്കൊപ്പം സോണിയ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ആശംസ നേർന്നു. സോണിയയുടെ ദീർഘായുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്, നേതാക്കളായ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, ശശി തരൂർ തുടങ്ങിയവരും ആശംസകൾ നേർന്നു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും ഒപ്പം രാജസ്ഥാനിലാണു സോണിയ 76–ാം പിറന്നാൾ ദിവസം ചെലവിട്ടത്. നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്രയ്ക്ക് ഇന്നലെ ഇടവേളയായിരുന്നു. രൺതംഭോർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ രാഹുലിനൊപ്പം ജീപ്പ് സഫാരി നടത്തുന്ന സോണിയയുടെ ചിത്രം അധികൃതർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു.

