ഏക വ്യക്തിനിയമം: സ്വകാര്യ ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏക വ്യക്തിനിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. നിയമം രൂപീകരിക്കുന്നതിനു സമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി എംപി: കിരോഡി ലാൽ മീണ ശ്രമിച്ചതാണ് ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബില്ലാണിതെന്നും അവതരണാനുമതി നിഷേധിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ, തൃണമൂൽ അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബില്ലിനെതിരെ ജെബി മേത്തർ (കോൺഗ്രസ്), എളമരം കരീം, വി.ശിവദാസൻ, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, എ.എ.റഹീം (സിപിഎം), ബിനോയ് വിശ്വം, പി.സന്തോഷ് കുമാർ (സിപിഐ), പി.വി.അബ്ദുൾ വഹാബ് (മുസ്‌ലിം ലീഗ്) എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

തുടർന്ന് അവതരണാനുമതി തേടി സഭാധ്യക്ഷൻ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ ബിൽ വോട്ടിനിട്ടു. ഭരണപക്ഷത്തെ 63 അംഗങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തെ 23 പേർ എതിർത്തു. തുടർന്ന് മീണ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

