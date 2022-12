നടി വീണ കപൂറിനെ ബാറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ചുകൊന്നു; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ ∙ സ്വത്തുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് നടി വീണ കപൂറിനെ (74) ബേസ്‌ബോൾ ബാറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ചുകൊന്ന് കൊക്കയിൽ തള്ളിയ കേസിൽ മകൻ സച്ചിൻ കപൂറും ജോലിക്കാരനും അറസ്റ്റിലായി. വീണ കപൂറിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഫ്ലാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ, നഗരത്തിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷനായ മാഥേരാനിലെ കൊക്കയിൽ മരത്തിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

മകനെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വീണ നേരത്തേ ഹൈക്കോടതിയുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഇനിയും തീർപ്പായിട്ടില്ല. ജുഹു കൽപതരു ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വീണയും മകനും മാത്രമായിരുന്നു താമസം. 12 കോടിയോളം രൂപ വിലവരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്ന സച്ചിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

