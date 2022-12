എല്ലാ നദികളുടെയും അവകാശം ഓർമിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രപതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മനുഷ്യരുടേതിനു തുല്യമായ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഗംഗ, യമുന നദികൾക്കു നൽകിയതു പോലെ മറ്റു നദികൾക്കും ബാധകമാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നു രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ചോദിച്ചു. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യാവകാശ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി.

‘ഗംഗ, യമുന നദികൾക്കു മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായ നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് 5 വർഷം മുൻപ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഇതു 2 നദികളിൽ മാത്രം നിർത്തുന്നത് – രാഷ്ട്രപതി ചോദിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി വലുതാണെന്നും അവകാശങ്ങളെ പുനർനിർവചിക്കേണ്ട സമയമായെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. മനുഷ്യാവകാശ സങ്കൽപം പോലെ, മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ബഹുമാനിക്കണം.

മൃഗങ്ങളും മരങ്ങളും സംസാരിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവ എന്തു പറയുമെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകുന്നു.? മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചു കന്നുകാലികൾക്കു പറയാനുള്ളത് എന്താകും? അവയുടെ അവകാശത്തെ നാം ചവിട്ടിമെതിച്ചു, അതിന്റെ ഫലം മുന്നിലുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ ആദരവോടെ പരിഗണിക്കാൻ നാം വീണ്ടും പഠിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറ‍ഞ്ഞു.

ഏക വ്യക്തിനിയമം വരണം: ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര

വ്യക്തിനിയമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഏക വ്യക്തി നിയമം രാജ്യത്ത് അനിവാര്യതയാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജിയും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനുമായ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, മത വിവേചനം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുണ്ട്. പിന്തുടർച്ചാവകാശം ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിയമഭേദഗതി ആവശ്യമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

