‘കുടുംബ നമ്പർ’ നൽകാൻ നീക്കം, കശ്മീരിൽ വിവാദം

ജമ്മു∙ കശ്മീരിലും ജമ്മുവിലും ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ നൽകാൻ നീക്കം. വിവിധ സൗജന്യങ്ങൾക്കും സാമൂഹികസുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്കും അർഹരായവരെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനാണ് കുടുംബ നമ്പർ നൽകുന്നതെന്നാണു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ബിജെപി സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും മറ്റു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ എതിർപ്പു രേഖപ്പെടുത്തി.

രേശി ജില്ലയിലെ കട്രയിൽ ഇ ഗവർണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടന്ന ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്ത ജമ്മു കശ്മീർ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റിലാണ് ഓരോ കുടുംബത്തെയും സംബന്ധിച്ച ആധികാരികമായ ഡേറ്റാ ബേസ് തയാറാക്കാൻ നിർദേശമുള്ളത്. കുടുംബങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെയാണു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട നിർണായക വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പദ്ധതി ഉണ്ടാവുമെന്നും രേഖയിൽ പറയുന്നു. ഇതു നടപ്പായാൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മറ്റൊരു രേഖയും സമർപ്പിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന് ഐടി കമ്മിഷണർ സെക്രട്ടറി പ്രേരണ പുരി പറഞ്ഞു.

ആധാർ നിലവിലുള്ളപ്പോൾ പുതിയ രേഖയുടെ ആവശ്യമെന്തെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രവീന്ദർ ശർമ ചോദിച്ചു. എയിംസിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, സമാനമായതു സംഭവിച്ചാൽ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതു വലിയ അപകടത്തിലേക്കു നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അനാവശ്യമായ ധൂർത്താണു നടത്തുന്നതെന്ന് നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് രത്തൻ ലാൽ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

English Summary: Every family in Jammu Kashmir to get unique ID; BJP welcomes move, other parties raise concerns