മോദിയെ ‘വധിക്കാൻ’ പരാമർശം; കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് എതിരെ കേസ്

ഭോപാൽ ∙ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ദലിതരുടെയും ഭാവിക്കുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ‘വധിക്കാൻ’ തയാറാകണമെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയ മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രാജ പട്ടേരിയയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പന്ന ജില്ലയിലെ പവായ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ യോഗത്തിലാണ് വിവാദ പരാമർശം ഉണ്ടായത്.

‘‘മോദി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും ഭാഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കും. ദലിതരുടെയും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ഭാവി അപകടത്തിലാണ്. ഭരണഘടനയെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മോദിയെ ‘വധിക്കാൻ’ തയാറാകണം. വധിക്കുക എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്’’ – സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോയിൽ പട്ടേരിയ പറയുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് കേസെടുത്തത്.

English Summary: 'Be ready to kill Modi'. Huge controversy over Congress leader's remark