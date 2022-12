കവിതക്കേസ്, ശർമിളയുടെ യാത്ര: തെലങ്കാനയിൽ രാഷ്ട്രീയച്ചൂട്

ഹൈദരാബാദ്∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കേസും അയൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹോദരി നടത്തുന്ന പദയാത്രയും തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉ‌ദ്വേഗജനകമാക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകളായ കവിതയെ ഡൽഹി മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തു.

അതേസമയം ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്.ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരി വൈ.എസ്. ശർമിളയെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പദയാത്രയ്ക്ക് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ശർമിള വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഹൈദരാബാദിലെ വീട്ടിൽ നിരാഹാരം തുടങ്ങിയത്. ഇരുവരുടെയും രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനസംഭവങ്ങൾക്കാണ് തെലങ്കാന ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

നിസാമാബാദിൽനിന്ന് 2014ൽ ലോക്സഭാംഗമായ കവിത പ്രത്യേക തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ പിതാവിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 2019ൽ നിസാമാബാദിൽ തോറ്റ ശേഷം എംഎൽസി ആയി. നവംബർ 25ന് ആണ് കവിതയ്ക്ക് എതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ആംആദ്മി പാർട്ടിക്ക് 100 കോടി നൽകിയത് കവിത കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് ഇഡി കേസ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിബിഐ കേസെടുത്തത്. ഇന്നലെ കവിതയുടെ വീട്ടിലെത്തി സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഏത് അന്വേഷണത്തെയും നേരിടാമെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുവന്ന കവിത പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

തെലങ്കാന ഭരിക്കുന്ന ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിയുടെ (മുൻപ് ടിആർഎസ്) സർക്കാരിനെതിരെയാണ് ശർമിളയുടെ പദയാത്ര. അവിഭക്ത ആന്ധ്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ മകൾ തെലങ്കാനയിൽ വൈഎസ്ആർ തെലങ്കാന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയഭാവി തിരയുകയാണ്. 2019ൽ സഹോദരൻ ജഗൻമോഹൻ റെ‍ഡ്ഡിയെ ആന്ധ്രയിൽ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ പദയാത്ര നടത്തിയ പാരമ്പര്യം ശർമിളയ്ക്കുണ്ട്.

അധികമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തുടരുകയായിരുന്ന പദയാത്രയെ അടുത്തിടെ ടിആർഎസ് അനുകൂലികൾ ആക്രമിച്ചതോടെ അതു വാർത്തയായി. തന്റെ കാരവൻ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശർമിള പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം സ്വയം കാറോടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖരറാവുവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി. വാഹനം പൊലീസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ അവർ തയാറായില്ല. തുടർന്ന് ശർമിളയെ കാറിലിരുത്തി പൊലീസ് സംഘം ക്രെയിനുപയോഗിച്ച് വണ്ടി കെട്ടിവലിച്ചു നീക്കി. ഇതു ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. 3500 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട യാത്ര വാറംഗലിലാണുള്ളത്.

English Summary: Kavitha - Sharmila, daughters from different political lineage make headlines in Telangana