മേഘാലയയിൽ 4 എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മേഘാലയയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ നാഷനൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ (എൻപിപി) 2 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 4 എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഒരു തൃണമൂൽ അംഗവും ഒരു സ്വതന്ത്രനും ആണ് മറ്റുള്ളവർ. എൻപിപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയിലെ അംഗമാണ് ബിജെപി. 2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് 2 സീറ്റേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

‘അനുഭവസമ്പന്നരും ബഹുമാന്യരും’ ആയ 4 അംഗങ്ങൾ എത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തു ബിജെപിയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഹിമന്തയാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അസം, അരുണാചൽപ്രദേശ്, മണിപ്പുർ, ത്രിപുര, നാഗാലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിജെപി ഭരണകക്ഷിയാണ്.

English Summary: Four Meghalaya MLAs join BJP as party seeks north-east boost in upcoming polls