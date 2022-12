65 മുതൽ പെൻഷൻ വർധന: ശുപാർശ കേന്ദ്രം തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര പെൻഷൻകാർക്കു പ്രായം കൂടുന്നതിന് ആനുപാതികമായുള്ള പെൻഷൻ വർധന 65 വയസ്സു മുതൽ തുടങ്ങണമെന്ന പാർലമെന്ററി സ്ഥിരം സമിതിയുടെ ശുപാർശ സർക്കാർ തള്ളി. സാമ്പത്തികബാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. നിലവിൽ 80 വയസ്സു മുതലാണ് പെൻഷൻ വർധന.

ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പെൻഷൻകാരും സമാന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും സ്ഥിരം സമിതിയെ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന്, ശുപാർശ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സുശീൽ കുമാർ മോദി അധ്യക്ഷനായ സമിതി തീരുമാനിച്ചു.

സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്

നിലവിൽ 80 വയസ്സിലാണ് അടിസ്ഥാന പെൻഷനിൽ 20% വർധന ലഭിക്കുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചു ചികിത്സാച്ചെലവും മറ്റും കൂടുന്നതിനാലാണു വർധന. 80നു പകരം 65 വയസ്സിൽ തന്നെ 5% വർധന നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് പാർലമെന്ററി സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഇതനുസരിച്ച്, 70 വയസ്സിൽ 10%, 75 ൽ 15% എന്നിങ്ങനെ വർധിക്കണം. പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനകളും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ധനമന്ത്രാലയം പറഞ്ഞത്

പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൂടുതലാണെന്നു മാത്രമല്ല, ഓരോ വർഷവും വർധിക്കുകയാണ്. 2022–23 ലെ മാത്രം ചെലവ് 2.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. പുതിയ ജീവനക്കാർക്ക് എൻപിഎസ് (ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി) നടപ്പാക്കുന്നതു തന്നെ പെൻഷൻ ബാധ്യത സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ്.

മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യത്തിലെ വർധന പരിഗണിക്കും

സിജിഎച്ച്എസ് ഒപിഡി സൗകര്യം ലഭിക്കാത്ത കേന്ദ്ര പെൻഷൻകാർക്ക് എല്ലാ മാസവും നൽകുന്ന 1000 രൂപയുടെ ഫിക്സ്ഡ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് (എഫ്എംഎ) വർധിപ്പിക്കണമെന്ന പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ ശുപാർശയിന്മേ‍ൽ ധനമന്ത്രാലയവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര പെൻഷൻ വകുപ്പ്. എഫ്എംഎ 3000 രൂപയാക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ. 2017 ജൂലൈ മുതലാണ് 1,000 ആയി വർധിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Government of India denies recommendation for pension hike from age 65