അരുണാചലിലെ അതിർത്തി സംഘർഷം: ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അരുണാചലിലെ തവാങ് അതിർത്തി മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ പ്രകോപനം നേരിടാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ രംഗത്തിറക്കി ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിപ്രകടനം. അരുണാചലിലെ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിർത്തിയിലുടനീളം നിരീക്ഷണപ്പറക്കൽ നടത്തി. ഈ മാസം 9ന് ചൈനയുടെ സൈനികർ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അവരുടെ ഡ്രോണുകൾ എത്തിയിരുന്നു. സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അവയെ തുരത്തിയെന്ന് സേനാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ടാങ്കുകളും മിസൈലുകളുമടക്കമുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തു സജ്ജമാണ്. കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു പൂർണമായി പിന്മാറാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അതിർത്തിയിൽ മറ്റൊരിടത്ത് കൂടി സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ചൈനയുടെ ശ്രമം.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി പൊതുവേ ശാന്തമാണെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് വാങ് വെൻബിൻ പറഞ്ഞു. സംഘർഷത്തിൽ പരുക്കേറ്റ സൈനികരുടെ എണ്ണം ചൈന പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ ഒരാളടക്കം 6 ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ഗുവാഹത്തിയിലെ സേനാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി സേനാവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

