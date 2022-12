ജമ്മു: സൈനിക ക്യാംപിന് പുറത്ത് വെടിവയ്പ്, 2 മരണം

ജമ്മു ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗറി ജില്ലയിൽ സൈനിക ക്യാംപിന്റെ ഗേറ്റിനു പുറത്ത് നടന്ന വെടിവയ്പിൽ 2 പേർ മരിക്കുകയും ഒരാൾക്കു പരുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ആറിനു ശേഷമാണ് സംഭവം. അജ്ഞാതരായ ഭീകരരാണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്ന് സൈനികവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

രജൗറി സ്വദേശികളായ കമൽ കുമാർ, സുരീന്ദർ കുമാർ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. സൈനിക ക്യാംപിനുള്ളിൽ ജോലിക്കെത്തിയവരായിരുന്നു ഇവർ. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. സംഭവത്തിൽ ക്ഷുഭിതരായ നാട്ടുകാർ ജമ്മു–പൂഞ്ച് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു.

