അതിർത്തിയിലെ കടന്നുകയറ്റം: രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരു മുറുകി

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ അരുണാചലിലെ തവാങ് അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് സേനയുടെ കടന്നുകയറ്റ ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബിജെപി. മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകി.

ഇന്ത്യയുടെ 2000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂമി ചൈന കയ്യേറുകയും ഗൽവാനിൽ 20 സേനാംഗങ്ങളുടെ വീരമൃത്യുവിനു വഴിയൊരുക്കുകയും അരുണാചലിൽ സൈനികരെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമർശം.

അരുണാചലിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ചൈനീസ് സൈനികർ മർദിച്ചുവെന്ന പരാമർശം സേനയുടെ ആത്മവീര്യം തകർക്കുമെന്നും ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി കോൺഗ്രസ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി.നഡ്ഡ വിമർശിച്ചു.

വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും കോൺഗ്രസ് നാളെ ആവശ്യപ്പെടും. കേന്ദ്രം ഇതു തള്ളിയാൽ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും.

മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾ

∙ ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ ഗൽവാനിലും തവാങ്ങിലും കരുത്തും ചങ്കൂറ്റവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്– പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്

∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കണം– ബിജെപി വക്താവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ

∙ പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മോദി സർക്കാർ ഓടിയൊളിക്കുന്നു– കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ

∙ രാജ്യത്തിനു മറുപടി നൽകേണ്ടതു മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കടമയും ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തവും – കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ്.

English Summary: War of words between Congress and BJP on Rahul Gandhi statement regarding Tawang