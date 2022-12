ഇന്ത്യയിലും വലിയ ടൂർണമെന്റുകൾ വരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഖത്തറിലെ ലോകകപ്പ് പോലെ ഇന്ത്യയിലും വലിയ ഫുട്ബോൾ മേള നടക്കുമെന്നും ത്രിവർണ പതാകയ്ക്കായി ആർപ്പുവിളിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ ദിവസം മേഘാലയയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ചടങ്ങു നടന്നതും ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു. ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ വിദേശ ടീമുകളാണു കളിക്കുന്നത്. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫുട്ബോളിന് ഏറെ പ്രിയമുണ്ട്. ഇന്നു ഖത്തറിൽ നടക്കുന്നതു പോലെയുള്ള വലിയ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ത്യയിലും വരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2027ലെ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ് നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈയിടെ ഇന്ത്യ പിന്മാറിയത് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു



വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനു തടസ്സമായി നിന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എൻഡിഎ സർക്കാർ ‘ചുവപ്പുകാർഡ്’ കാണിച്ചുവെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഐഐഎം ഷില്ലോങ് അടക്കം ത്രിപുരയിലും മേഘാലയയിലുമായി 6800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്കാണ് മോദി ഇന്നലെ തുടക്കമിട്ടത്. ഇതിൽ 4350 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ത്രിപുരയിലാണ്.

മേഘാലയയിൽ പിഎം ആവാസ് യോജന പ്രകാരം നിർമിച്ച വീടുകളുടെ ഗൃഹപ്രവേശനച്ചടങ്ങിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു.

English Summary: India's stature is rising on the world stage: PM Modi