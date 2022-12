നിതി ആയോഗിന്റെ എതിർപ്പ്: കരടു ബില്ലുകൾ പരിഷ്കരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ റബർ ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ അഗ്രി ബോർഡുകൾ വേണ്ടെന്നു നിതി ആയോഗ് നിലപാടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇവ പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള കരടു ബില്ലുകൾ പരിഷ്കരിച്ചേക്കും. ഇതിനു നിതി ആയോഗുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നു വാണിജ്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

റബർ ബോർഡ്, സ്പൈസസ് ബോർഡ്, ടീ ബോർഡ്, കോഫി ബോർഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഘടന പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള കരട് ബില്ലുകൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബോർഡുകളെക്കുറിച്ച് നിതി ആയോഗും പഠനം നടത്തി. വെവ്വേറെ ബോർഡുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസൂത്രണ വിഭാഗത്തിനു കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വിഷയങ്ങളേ ഉള്ളുവെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ, ബോർഡുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു പകരം നിലവിലെ ബില്ലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണു മന്ത്രാലയം താൽപര്യപ്പെടുന്നതെന്നാണു സൂചന.

വിവിധ പദ്ധതികളും ഇടപെടലുകളും നടത്തിയിട്ടും റബർ, കാപ്പി, തേയില തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്നാണ് നിതി ആയോഗിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ആഭ്യന്തര ആവശ്യം വർധിക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത റബറിന്റെ ഉൽപാദനവും ആദായവും ഇടിയുകയാണെന്ന് നിതി ആയോഗ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തം നാമമാത്രമാക്കാനാണു നിതി ആയോഗിന്റെ ശ്രമമെന്നാണ് പുതിയ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആശങ്ക.

നിതി ആയോഗ് പഠനവിധേയമാക്കിയതിൽ ചിലത്

∙ ബോർഡുകളുടെ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത

∙ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗവും പ്രവർത്തനച്ചെലവും

∙ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, വിനിയോഗം

∙ ജീവനക്കാരുടെ യോഗ്യത, ശമ്പളം എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ഇവരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താനുള്ള സംവിധാനം

∙ ബോർഡുകൾക്കു കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളും യൂണിറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം

∙ ആസ്തികൾ, ബാധ്യത, ബജറ്റ് വകയിരുത്തൽ

∙ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം, പരിശീലനം

