ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര: കോവിഡ് ആശങ്കയറിയിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര റദ്ദാക്കുന്നത് ആലോചിക്കണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു കത്തയച്ചു. യാത്രയുടെ വിജയത്തിലെ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ടുള്ള നടപടിയാണിതെന്നു വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. യാത്ര രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നു ഹരിയാനയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിനും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനും മന്ത്രി കത്തയച്ചത്.

∙ മന്ത്രിയുടെ കത്ത്

രാജസ്ഥാൻ എംപിമാരായ പി.പി. ചൗധരി, നിഹാൽ ചന്ദ്, ദേ‌വ്ജി പട്ടേൽ എന്നിവർ രാഹുലിന്റെ യാത്രയ്ക്കെതിരെ മന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യാത്രയുടെ പോക്കിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച് മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ കത്തു നൽകി. വാക്സീനെടുത്തവരെ മാത്രമേ യാത്രയിൽ അനുവദിക്കാവൂ, മാസ്ക്കും സാനിറ്റൈസറും നിർബന്ധമാക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളോടെയാണു കത്തു നൽകിയത്. യാത്രയ്ക്കും മുൻപും ശേഷവും പങ്കെടുക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് എംപിമാർ അഭ്യർഥിച്ചതായും കത്തിലുണ്ട്.

∙ കോൺഗ്രസിന്റെ മറുപടി

യാത്രയുടെ വിജയത്തിൽ സർക്കാർ അസ്വസ്ഥരാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നു രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ ലോക്ഡൗൺ വൈകിപ്പിച്ചവരാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരെന്നു കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള വിഷയമല്ല. പാർലമെന്റ് യോഗം സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കുന്നു. വിമാനത്തിൽ പോലും മാസ്ക് നിർബന്ധമല്ലാതായി. രാജസ്ഥാനിലും കർണാടകയിലും ബിജെപിയും യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ജോഡോ യാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാർഗരേഖയുണ്ടെങ്കിൽ അതു കോൺഗ്രസ് പാലിക്കുമെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

