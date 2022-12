ജോർജിയയിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗ്രാമമുഖ്യ

മുംബൈ ∙ ജോർജിയയിൽ മെഡിസിനു പഠിക്കുന്ന 21 വയസ്സുകാരി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗ്രാമമുഖ്യ (സർപഞ്ച്) ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സാംഗ്ലി ജില്ലയിൽ മിറാജ് താലൂക്കിലെ വഡ്ഡി ഗ്രാമത്തിലെ യശോധര ഷിൻഡെയ്ക്കാണ് അപൂർവ നിയോഗം.

ജോർജിയയിലെ ന്യൂ വിഷൻ സർവകലാശാലയിൽ എംബിബിഎസിന് പഠിക്കുന്ന യശോധരയോട് ഗ്രാമവാസികളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം വീട്ടുകാരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് നാട്ടിലെത്തി മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കാനും കുട്ടികളെ ഇ-ലേണിങ്ങും മറ്റ് നൂതന സംവിധാനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് യശോധര പറഞ്ഞു. 4 വർഷത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ യശോധര, മെഡിസിൻ പഠനം ഓൺലൈൻ ആയി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

English Summary: 21 year old medical student in Georgia Yashodhara Shinde wins sarpanch election in Maharashtra