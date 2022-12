മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ട്രോളിയാൽ വിവരമറിയും

മുംബൈ ∙ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളെ പരിഹസിക്കുന്ന ട്രോളുകളും മോർഫ് െചയ്ത ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും തടയാൻ നീക്കവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ട്രോളുകൾ ഇറക്കുന്നവർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചു രൂപരേഖ തയാറാക്കാൻ മുതിർന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന സമിതി രൂപീകരിക്കും. ഭരണപക്ഷത്തിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും സമിതിയെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Committee to be formed to deal with trolling and morphing in Maharashtra