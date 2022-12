ഗോവയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ നിർമാണപ്രവർത്തനം; നടൻ നാഗാർജുനയ്ക്കെതിരെ നോട്ടിസ്

പനജി ∙ ഗോവയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ നിർമാണപ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് തെലുങ്കു നടൻ നാഗാർജുനയ്ക്കെതിരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നോട്ടിസ്. വടക്കൻ ഗോവയിലെ മാൻഡ്രേം പഞ്ചായത്തിൽ അനധികൃതനിർമാണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് നോട്ടിസ് കൈമാറിയത്.

English Summary: Mandrem Panchayat issues a stop work notice to Actor Nagarjuna Rao Akkineni for illegal construction in Mandrem.