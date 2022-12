പദയാത്രയുടെ സ്വീകാര്യത കണ്ട് ഭയന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നിർത്തില്ല: കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി, കൂടുതൽ ഊർജിതമായി ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു. പദയാത്രയിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടില്ലെന്നും അതിന്റെ തുടർച്ചയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ‘ഹാത്ത് സേ ജോഡോ ഹാത്ത്’ യാത്രയ്ക്കു ജനുവരി ഒന്നിനു കർണാടകയിൽ തുടക്കമിടുമെന്നും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ വ്യക്തമാക്കി.

പദയാത്ര ഇന്നു ഡൽഹിയിലേക്കു കടക്കും. ഇന്നു മുതൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കും. പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ച് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കൾക്കു രാഹുൽ ഗാന്ധി കത്തയച്ചു. ഡിഎംകെ എംപി: കനിമൊഴി ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തു. സിനിമാതാരം കമൽഹാസൻ ഇന്നു രാഹുലിനൊപ്പം നടക്കും.

പദയാത്രയുടെ സ്വീകാര്യത കണ്ട് ഭയന്ന് ഏതുവിധേനയും അതു തടസ്സപ്പെടുത്താനാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നു സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ടിവി ക്യാമറകൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതെന്ന് മാധ്യമവിഭാഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് വിമർശിച്ചു.

‘ഹാത്ത് സേ ജോഡോ ഹാത്ത്’ യാത്രയുടെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഖർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ യോഗം ചേർന്നു. കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജെബി മേത്തർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കർണാടകയ്ക്കു പിന്നാലെ ജനുവരി 26 മുതൽ മാർച്ച് 26 വരെ കേരളമടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും യാത്ര വ്യാപിപ്പിക്കും.

English Summary: Government tries to stop Bharat Jodo Yatra as it enters Delhi, Congress President Kharge