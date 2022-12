മൂക്കിലൂടെയുള്ള വാക്സീൻ നൽകാൻ തീരുമാനം; റജിസ്ട്രേഷന് കോവിൻ ആപ്പിൽ സൗകര്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മൂക്കിലൂടെയും ഇനി കോവിഡ് വാക്സീൻ. ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ ഇൻട്ര നേസൽ വാക്സീനായ ‘ഇൻകോവാക്’ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു നൽകിത്തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായി. ഇന്നലെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തു. വാക്സീൻ റജിസ്ട്രേഷന് കോവിൻ ആപ്പിൽ സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തി.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാകും തുടക്കത്തിൽ വിതരണം. വില 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനിക്കും. ഇൻകോവാക് റഫ്രിജറേറ്റർ തണുപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന വാക്സീനാണ്. 8 തുള്ളി മൂക്കിലൂടെ നൽകും (ഓരോ നാസാദ്വാരത്തിലും 4 തുള്ളി വീതം). നിലവിൽ കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ്, കോവോവാക്സ്, സ്പുട്നിക് V, കോർബെവാക്സ് എന്നീ വാക്സീനുകൾക്കു വേണ്ടിയും കോവിൻ പോർട്ടൽ വഴി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

