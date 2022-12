മാർച്ച് 31ന് അകം ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാൻ നിർജീവം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2023 മാർച്ച് 31ന് അകം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാൻ നിർജീവമാകുമെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ആദ്യം നൽകിയ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഇതു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 1,000 രൂപയാണു പിഴ. ലിങ്ക് ചെയ്തോയെന്ന് അറിയാനായി www.incometax.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ Link Aadhaar Status ക്ലിക് ചെയ്യുക. പാൻ, ആധാർ നമ്പർ നൽകി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Your PAN is already linked to given Aadhaar എന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കും.

ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ

∙ www.incometax.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി Link Aadhaar ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

∙ പാൻ, ആധാർ, പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകിയാൽ ലിങ്ക് ചെയ്യും. ഇരുരേഖകളിലെയും പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗം എന്നിവ ഒരുപോലെയായിരിക്കണം.

