ഒരേ റാങ്ക് ഒരേ പെൻഷൻ: സേനാ പെൻഷൻ കൂട്ടി; 2019 ജൂലൈ മുതൽ പ്രാബല്യം

സായുധ സേനാംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബ പെൻഷൻകാരുടെയും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരേ റാങ്ക് ഒരേ പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം വർധിപ്പിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. 2019 ജൂലൈ 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യമുണ്ടാകും. 2018 ൽ വിരമിച്ചവരുടെ റാങ്കും സർവീസും കണക്കാക്കിയാകും പെൻഷൻ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയെന്നു മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു.

2019 ജൂൺ 30 വരെ വിരമിച്ച 25.15 ലക്ഷം പേർക്കു പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. കാലാവധിക്കു മുൻപു പിരിഞ്ഞവർക്കു കിട്ടില്ല. ശരാശരിക്കു മുകളിൽ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് ആ തുക നിലനിർത്തുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കുടിശിക 4 ഗഡുക്കളായി നൽകും. കുടുംബ പെൻഷൻകാർക്ക് ഒറ്റ ഗഡുവായി നൽകും. പെൻഷൻ കുടിശിക നൽകാൻ മാത്രം 23,638 കോടി രൂപ ചെലവുണ്ട്. പെൻഷൻ നൽകാൻ പ്രതിവർഷം 19,316 കോടി രൂപയുടെ അധികച്ചെലവുണ്ടാകും.

ഒരേ റാങ്കിൽ, ഒരേ സർവീസ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി സേനയിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കു തുല്യ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതാണു ഒരേ റാങ്ക്, ഒരേ പെൻഷൻ പദ്ധതി. പുതുക്കിയ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കുടിശികയായി ശിപായ് റാങ്കിൽ 87,000 രൂപ, നായിക് 1.14 ലക്ഷം രൂപ, ഹവിൽദാർ 70,000 രൂപ, നായിബ് സുബേദാർ 1.08 ലക്ഷം, സുബേദാർ മേജർ 1.75 ലക്ഷം, മേജർ 3.05 ലക്ഷം, ലെഫ് കേണൽ 4.55 ലക്ഷം, കേണൽ 4.42 ലക്ഷം, ബ്രിഗേഡിയർ 5.05 ലക്ഷം, മേജർ ജനറൽ 3.90 ലക്ഷം, ലെഫ്. ജനറൽ 4.32 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ ലഭിച്ചേക്കും.

