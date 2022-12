പരിശോധന കൂടി, കോവിഡ് കേസുകളും; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിലും കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പരിശോധന കൂട്ടിയതു മൂലമാണ് ഈ വർധനയെന്നും ആശങ്കയുടെ സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 38 പുതിയ കേസുകളുടെ വർധനയുണ്ടായെന്ന് ഇന്നലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയ കണക്കിൽ വ്യക്തമാകുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച 201 കേസുകളും വ്യാഴാഴ്ച 163 കേസുകളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ബുധനാഴ്ച 185 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നതാണ്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 11 മരണം മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ഏഴും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇവ നേരത്തെയുണ്ടായ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കണക്കിൽപെടുത്തിയതാണ്. പുതിയ മരണങ്ങളുണ്ടായതു മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും മാത്രം.

പ്രതിവാര സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് ഇപ്പോഴും 0.14% ആണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച 0.15% ആയിരുന്നു പ്രതിദിന സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിനു മുകളിലേക്കു പോയാൽ മാത്രമേ അപകട സാഹചര്യമുള്ളൂ.

കോവിഡ് പ്രതിരോധം: 27ന് മോക് ഡ്രിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ആശങ്ക വർധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളുടെയും വെന്റിലേറ്റുകളുടെയും ലഭ്യത പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളുടെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാൻ 27നു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മോക് ഡ്രിൽ നടത്താനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തയച്ചു. ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച നിർദേശവും കേന്ദ്രം നൽകി.

