കോവിഡ്: 5 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് നിയന്ത്രണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ചൈനയും ജപ്പാനും ഉൾപ്പെടെ 5 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് ആർടിപിസിആർ പരിശോധന അടക്കം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ചൈന, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ, തായ്‌ലൻഡ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ റിസ്ക് പട്ടികയിലാക്കി. ഇവിടെനിന്നു വരുന്നവർക്ക് ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തും. രോഗലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലോ പോസിറ്റീവാകുകയോ ചെയ്താൽ കർശന ക്വാറന്റീൻ നിബന്ധനകളുമുണ്ടാകും.

യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ഇവർ എയർ സുവിധ പോർട്ടലിൽ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കായി പുനഃസ്ഥാപിക്കും. നേരത്തെ, മുഴുവൻ രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാർക്കും ഈ നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ റിസ്ക് പട്ടികയിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘എയർ സുവിധ’ പോർട്ടൽ നിബന്ധന കൊണ്ടുവരുന്നത്.

സമീപനാളിൽ മേൽപറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചശേഷം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്കും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാകും. രാജ്യാന്തര വിമാന യാത്രക്കാരിൽ 2% പേരുടെ സാംപിളുകൾ ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തുന്ന രീതി ഇന്നലെ തുടങ്ങി. 29 രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ 90,000 പേരാണു പ്രതിദിനം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്.

