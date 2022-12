ഒരേ റാങ്ക് ഒരേ പെൻഷൻ: ജോഡോ യാത്രയുടെ വിജയമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരേ റാങ്ക് ഒരേ പെ‍ൻഷൻ പദ്ധതിയിലെ കുടിശിക കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതു ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വിജയമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു വിമുക്തഭടന്മാരുടെ പ്രതിനിധികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിനു കാരണമായതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേഷ് പറഞ്ഞു.

യുപിഎ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായാണ് മോദി സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. അതിലെ അപാകതകളെപ്പറ്റി വിമുക്തഭടന്മാർ രാഹുൽഗാന്ധിയെ കണ്ടു പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: One rank one pension victory of bharat jodo yatra says congress