യുദ്ധം തീർക്കാൻ സെലെൻസ്കി മോദിയുടെ പിന്തുണ തേടി

കീവ് ∙ 11 മാസം പിന്നിട്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമെർ സെലെൻസ്കി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സഹായം തേടി. മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നും സമാധാനനീക്കത്തിന് പിന്തുണ തേടിയെന്നും സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി. ജി 20 നേതൃസ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആശംസകളറിയിച്ചതായും സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണത്തലവൻമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമല്ലെന്നും സമാധാനപരമായ നയതന്ത്രനീക്കങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നഗരങ്ങളിൽ റഷ്യ വ്യാപക ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതായി യുക്രെയ്ൻ ആരോപിച്ചു. യുക്രെയ്നിന്റെ ഡ്രോണുകൾ വീഴ്ത്തിയതായി റഷ്യയും അവകാശപ്പെട്ടു. ലുഹാൻസ്ക്, ഡോണെറ്റ്സ്ക്, സാപോറീഷ്യ, ഹർകീവ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് കനത്ത ബോംബാക്രമണം നടന്നത്. ഹർകീവിൽ മാത്രം 10 റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചു. സാപോറീഷ്യയിൽ ഇരുപതോളം ചെറുനഗരങ്ങൾ അക്രമണത്തിനിരയായി. യുക്രൈയ്നിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബോംബർ വിമാനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 3 വ്യോമസേനാംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

English Summary: Volodymyr Zelenskiy asks help from India to stop Russia-Ukraine War