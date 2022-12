തണുപ്പ് സഹിക്കുന്ന കാര്യം പാവപ്പെട്ടവനോടും ചോദിക്കൂ: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘ഞാൻ എങ്ങനെ തണുപ്പ് സഹിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യം കമ്പിളിവസ്ത്രം വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത കർഷകനോടും തൊഴിലാളിയോടും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളോടും ചോദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?’ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ആയിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം.

ടി ഷർട്ടും പാന്റും മാത്രം ധരിച്ച് നഗ്നപാദനായി 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലമായ വീർ ഭൂമിയിൽ ആദരമർപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ എത്തിയത് ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കൊടുംശൈത്യത്തെ വകവയ്ക്കാതെയാണ് രാവിലെ മുതൽ രാഹുൽ യാത്ര തുടരുന്നത്.

തന്റെ യാത്രയെ അദ്ഭുതത്തോടെ കാണേണ്ടതില്ലെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ 2800 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. അതത്രവലിയ കാര്യമല്ല. കർഷകരും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളും ദിവസവും ഒരുപാടുദൂരം നടക്കുന്നു.’ ചെങ്കോട്ടയിൽ യോഗത്തിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

