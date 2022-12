ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര: സിപിഎം നേതാവ് തരിഗാമി പങ്കെടുക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്രയിൽ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം യൂസഫ് തരിഗാമി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു. അടുത്ത മാസം യാത്ര കശ്മീരിലെത്തുമ്പോഴാണ് തരിഗാമി ചേരുക. നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, പിഡിപി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരും അണിചേരും.

അതേസമയം, യാത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയാണെന്നും ആശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. മുൻപ് യാത്ര കേരളത്തിലൂടെ പോകവേ, ഏതാനും സിപിഎം നേതാക്കൾ രാഹുലിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. യാത്രയെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിലൂടെ യാത്ര കടന്നുപോയപ്പോൾ രാഹുലിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ കത്തയച്ചു.

English Summary: CPM leader Yousuf Tarigami to be part of Bharat Jodo Yatra