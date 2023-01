ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാം; ബിജെപിയെ ഗുരുവായി കാണുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുണ്ടെന്നും ബദൽ കാഴ്ചപ്പാടു മുന്നോട്ടുവച്ച് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ, അവർക്കു വിജയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു പരാമർശം. പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ സ്വീകാര്യത ഉയർത്താനും കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനും രാഹുൽ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളും കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു.

‘പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കളെല്ലാം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു, വിട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരുടെ മുന്നിലും യാത്രയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കും. വരുൺ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും വരാം. വരുൺ ബിജെപിയിലായതിനാൽ, യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അദ്ദേഹം കുഴപ്പത്തിലായേക്കും. അഖിലേഷ് യാദവിനെയും മായാവതിയെയും പോലുള്ള നേതാക്കൾ സ്നേഹത്തിലൂന്നിയുള്ള ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർ വിദ്വേഷത്തിനെതിരാണ്. യുപിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ഒരുപക്ഷേ, ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ നിന്ന് അഖിലേഷ് വിട്ടുനിന്നേക്കും.

രാജ്യത്തെയുടനീളം പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കാവില്ല. കോൺഗ്രസിനു മാത്രമേ അതിനു സാധിക്കൂ. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരും – രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെയും ആർഎസ്എസ്സിനെയും ‘ഗുരു’വായാണു താൻ കരുതുന്നതെന്നും എന്തു ചെയ്യരുതെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

‘പദയാത്രയ്ക്കിടെ ഞാൻ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു. ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറിൽ യാത്ര നടത്തണമെന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം. ഭരണപക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി റോഡ് ഷോകൾ നടത്തുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ലംഘനമില്ലേ? ’– രാഹുൽ ചോദിച്ചു.

