പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി രാഹുൽ വേണമെന്ന് ബാഗേൽ; പിന്തുണച്ച് നിതീഷ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ പോരാടിയാൽ കോൺഗ്രസിനു ജയിക്കാമെന്നും ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല’ എന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ജെഡിയു നേതാവും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണം. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നിരയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന നിതീഷ്, പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ മോഹമുള്ളയാളാണ്.

